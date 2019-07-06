شوربة الشوفان بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 12:45 مساء

تعرفي معنا على طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضروات، وهي سهلة التحضير ومفيدة جدا في عملية التخسيس، حسب «شملولة».

المقادير
2 ملعقة زبدة
2 حبة بصل مفروم ناعم
1 حبة بصل أخضر
1 جزر مبشور
3 ملاعق كبيرة شوفان
1 ونص لتر كوب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة ملح
فلفل أسود

خطوات التحضير
تقطّع الخضروات إلى قطعٍ صغيرة ويفرم البصل والثوم والكرات.
تقلّى معاً في الزبدة.
يضاف مرق الدجاج وحبات الشومر وتترك على النار إلى أن تنضج الخضروات .
ثم يضاف البصل الأخضر ثم الجزر مع الملح والفلفل الأسود لمدة دقيقتين.
يؤخذ مقدار كوب من هذا المرق ويخلط فيه الشوفان.
يضاف إلى باقي المرق ويخلط ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
بعدها يضاف عصير الليمون أو الكريمة الحامضة وتقدم ساخنة.. وصحتين.

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