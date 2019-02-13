توست أسمر في المنزل

تعرفي معنا على طريقة تحضير التوست الأسمر في منزلك واعديه في خطوات بسيطة للحفاظ على حميتك الغذائية وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 كوب دقيق أسمر
كوب دقيق أبيض
نصف كوب دقيق شوفان
4 معلقة كبيرة زيت زيتون
4 معلقة كبيرة لبن بودرة
2 معلقة كبيرة جنين قمح
معلقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ماء دافئ للعجن
طريقة التحضير
- يوضع نصف كمية الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الخميرة والسكر، وتخلط جيداً.
- يضاف مقدار نصف كوب ماء، وتخلط جيداً وتترك لمدة نصف ساعة، ثم يضاف إليها باقي الدقيق والزيت والشوفان وجنين القمح والملح ولبن البودرة.
- تعجن جيداً، حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- تغطى، وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ويدهن قالب الفرن بالزيت.
- يوضع العجين في القالب، ويترك ليختمر مرة أخرى ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة وحتى ينضج.
- يخرج من الفرن، ويترك ليبرد تماماً.
- يقلب على صينية مسطحة، ويقطع شرائح ويصبح جاهز للتقديم.