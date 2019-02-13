توست أسمر في المنزل

تعرفي معنا على طريقة تحضير التوست الأسمر في منزلك واعديه في خطوات بسيطة للحفاظ على حميتك الغذائية وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب دقيق أسمر

كوب دقيق أبيض

نصف كوب دقيق شوفان

4 معلقة كبيرة زيت زيتون

4 معلقة كبيرة لبن بودرة

2 معلقة كبيرة جنين قمح

معلقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ماء دافئ للعجن