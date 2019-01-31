ورق العنب السوري

طريقة تحضير ورق العنب السوري (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة لتحضير ورق العنب من المطبخ السوري.

المكونات

- ورق العنب : كيلو ونصف (مسلوق ومصفّى)

- الأرز : 6 أكواب (مغسول ومنقوع)

- لحم مفروم : 500 غرام

- اللحم : 1 كيلو (مقطع)

- دهن : 100 غرام

- الثوم : رأس (مقطع)

- بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة ونصف

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- عصفر : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة ونصف

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- سمن نباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : حسب الحاجة

طريقة التحضير

1. صفّي الأرز من الماء وأضيفيه إلى اللحم المفروم وتبّلي بملعقة من زيت الزيتون، الزيت النباتي، الملح، الكمون، البهارات المشكلة، العصفر والفلفل الأسود.

2. احشي ورق العنب بملعقة صغيرة من الحشوة، ثم اطوي الورقة من الجهتين وأغلقيها بإحكام على شكل الإصبع.

3. ضعي السمن في قدر ثم أضيفي اللحم والدهن وصففّي الورق والثوم بشكل دائري.

4. اغمري الورق بالماء وأضيفي الملح وملعقة من زيت الزيتون ثم اضغطيه بطبق ثقيل حتى لا تتفتّح الأوراق.

5. ضعي القدر على النار واطبخي الورق لمدة ساعة على نار هادئة ثم ضيفي عصير الليمون الحامض واتركي الورق يغلي على النار لمدة ساعة أخرى.