فطيرة الدجاج بالمشروم

إليك واحدة من أفضل الأطباق الصحية والشهية، إذ نقدم لك طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالمشروم، في خطوات بسيطة، حسب «شملولة».

المقادير

1 كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات

نصف كيلو من أوراق عجين الباف باستري

1 كوب كبير مشروم مقطع شرائح

1 كوب كبير مرق دجاج

1 كوب كبير بصل مفروم

ربع كوب كبير كريمة طبخ

ثلث كوب مستردة

4 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة

2 ملعقة صغيرة نشا

2 ملعقة صغيرة زعتر مفروم

2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 بيضة كبيرة مضروبة

نصف كوب كبير عصير عنب بدون سكر

الخطوات

نحضر وعاء لتتبيل الدجاج ، نضع فيه صدور الدجاج مقطعة مكعبات و1 ملعقة صغيرة الملح و1 ملعقة صغيرة الفلفل الأسود و المستردة ثم نقلب الدجاج مع الإضافات ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

نحضر مقلاه نسخن فيها الزيت على نار متوسطة ثم نضيف البصل المفروم ونقلبه مع الزيت حتى يذبل ثم نضيف المشروم المقطع شرائح ونقلب لمدة 5 دقائق ثم نضيف 1 ملعقة صغيرة الملح و1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بعد تشويح المشروم نرفعه من المقلاه ، ثم نضع مكانه الدجاج المتبل ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبيًا ثم نضيف له عصير العنب ونتركه 5 دقائق حتى يغلي.

نذيب النشا في مرق دجاج ثم نضيفه على الدجاج ثم نضيف خليط المشروم المشوح.

نرفع الدجاج من على النار ثم نضيف له كريمة الطبخ ونقلبه جيدًا.

نحضر صينية مدهونة بالزبد ثم نضع طبقة من عجين الباف باستري وندهنها بالزبد ثم نضع طبقة اخرى من عجين الباف باستري ثم نفرد حشو الدجاج والمشروم ثم نضع طبقة من عجين الباف باستري وندهنا بالزبد ثم طبقة اخيرة من عجين الباف باستري (ليصبح حشو الدجاج والمشروم بين طبقتين من عجين الباف باستري من الأعلى والأسفل).

ندهن وجه الصينية ببيضة مضروبة ثم ندخلها الفرن لمدة ثلث ساعة حتى يصبح وجه الصينية ذهبيًا.. وهنا تصبح جاهزة للتقديم وصحتين.