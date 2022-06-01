الكرملين: واشنطن «تصب الزيت على النار» بتسليمها أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الكرملين واشنطن الأربعاء بـ«صب الزيت على النار» بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أميركية إلى كييف لصد الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «خط الولايات المتحدة هو محاربة روسيا حتى آخر أوكراني. تسليم شحنات من هذا النوع لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام»، وفق وكالة «فرانس برس».

تزويد أوكرانيا براجمات «هيمارس»

وأعلن مسؤول أميركي كبير، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز «هيمارس» قصيرة المدى. وقال لصحفيين، طالبًا منهم عدم نشر اسمه، إن الجيش الأوكراني سيحصل على منظومات «هيمارس»، وهي راجمات صواريخ تركّب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة،.

وأشار المسؤول إلى أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كيلومترًا فقط، علمًا بأن لدى الجيش الأميركي صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات، وفق الوكالة الفرنسية.

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بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا

وأضاف المسؤول: «هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية لكنها لن تُستخدم ضد الأراضي الروسية».

وسبق أن استبعد الرئيس الأميركي تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.