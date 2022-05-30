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بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 04:36 مساء
بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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استبعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.

وقال بايدن للصحفيين، الإثنين، «لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على بلوغ روسيا». وتم التطرق الى مسألة التسليم هذه في الأسابيع الماضية لكن بدون تأكيدها، بحسب «فرانس برس».

 اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية 
ميدانيا تدور اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية، الإثنين، في وسط سيفيرودونتسك بحسب حاكم المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا في حين يُنتظر أن يخاطب الرئيس فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل لمناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

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وسيفيرودونتسك ومدينة ليسيتشانسك المجاورة لها هما من بين مدن دونباس الرئيسية التي ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية. وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة الكاملة على الحوض الغني بالمعادن الذي تسيطر القوات الانفصالية الموالية لروسيا على جزء منه منذ العام 2014.

القوات الروسية تحاول تطويق المدينة
وتحاول القوات الروسية تطويق المدينة والسيطرة عليها منذ عدة أسابيع مع تصعيد الهجوم عليها في الأيام الأخيرة مقابل اعتراف الرئيس زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني يواجه صعوبات فيها.

ووسط الاشتباكات العنيفة، توجهت صباح اليوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، كاترين كولونا، إلى بوتشا في ضواحي كييف، حيث وقعت مجازر بحق المدنيين، اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بارتكابها. وأصبحت بوتشا رمزا لجرائم الحرب التي تنسبها أوكرانيا إلى روسيا، بعد انسحاب الجنود الروس من هذه المنطقة في نهاية مارس واكتشاف مئات الجثث التي تعود إلى مدنيين أوكرانيين.

وكولونا هي أعلى مسؤولة فرنسية تزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

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