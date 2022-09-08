جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على بورتو في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في تحقيق فوزًا قاتلا على نظيره بورتو البرتغالي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله المدافع ماريو هيرموسو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكن بورتو نجح في تعديل النتيجة بهدف سجله أندريس أوريبي بعد ست دقائق من هدف التقدم، عن طريق ضربة جزاء.

وفي الدقيقة (11) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

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