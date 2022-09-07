بـ«الهاتريك» الأول ليفاندوفسكي.. برشلونة يسحق فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق برشلونة لإسباني، فوزا كبيرا على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفاندوفسكي وسجل 3 أهداف «هاتريك» لأول مرة مع برشلونة، في فوز فريقه على فيكتوريا بلزن، حيث سجل في الدقائق 34 و(45+3) و67، وسجل فرانك كيسي في الدقيقة 13، وفيران توريس في الدقيقة 71. بينما أحرز جان سيكورا، هدف فيكتوريا بلزن في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة اقتنص برشلونة صدارة المجموعة الثالثة مبكرا متفوقا على بايرن مونيخ الذي فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن، جدول الترتيب بلا نقاط.

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رقم قياسي نادر

وحقق روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا جديدا، وأصبح المهاجم البولندي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 3 أهداف «هاتريك» مع 3 فرق مختلفة.

وسجل ليفاندوفسكي سابقا 3 أهداف في مباراة مع بوروسيا دورتموند، كما سجل 4 أهداف في مباراة واحدة مع فريقه السابق بايرن ميونيخ. قبل أن يسجل أول «هاتريك» له مع برشلونة.