«أياكس» يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على «رينغرز»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق «أياكس أمستردام» الهولندي، فوزًا كبيرًا على ضيفه «رينغرز» الاسكتلندي ، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أيدسون ألفاريز التسجيل لفريق «أياكس» في الدقيقة 17، واستمرت المحاولات من لاعبي الفريق الهولندي لإضافة الهدف الثاني وأضافه ستيفن بيرغوين في الدقيقة 32، ثم أضاف محمد كودوس الهدف الثالث للفريق الهولندي في الدقيقة 34.

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واستمرت المحاولات من فريق «أياكس» لتسجيل رابع الأهداف، ومواصلة فرض السيطرة على مجريات اللعب، وسجل بورنا باريسيتش، هدف «رينغرز الأول»، في الدقيقة 71، ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود حالة تسلل. وبعدها أضاف ستيفن بيرغوين الهدف الرابع لفريق «أياكس» في الدقيقة 80.