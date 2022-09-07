«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى فريق «ليفربول» خسارة كبيرة أمام نظيره «نابولي»، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا (المجموعة الأولى).

افتتح «نابولي» أول أهدافه مبكرًا في الدقيقة (6) عن طريق لاعبه بيوتر زيلينسكي، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى لم يتوقعها الحارس أليسون بيكر بشكل صحيح.

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وجاء الهدف الثاني لـ«نابولي» في الدقيقة (31) عن طريق أندري زامبو أنجيسا، بعد هجمة منظمة لـ«نابولي» بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها بيوتر زيلينسكي بتمريرة بينية رائعة باتجاه أندري المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي «ليفربول»، الذي قام بتسديدة كرة متقنة مرت إلى داخل شباك الحارس أليسون بيكر.

وعزز «نابولي» النتيجة في الدقيقة (45) بهدف ثالث عن طريق جيوفاني سميوني، بعد مجهود فردي مميز رائع من خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي نجح في اختراق منطقة جزاء «ليفربول» من الجبهة اليسرى وأنهاه بتمريرة عرضية تجاه زميله جيوفاني سيميوني، الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وواصل فريق «نابولي» حفلة الأهداف بالرابع في الدقيقة (47) عن طريق بيوتر زيلينسكي، بعد انطلاقة سريعة لجيوفاني سيميوني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها زيلينسكي، بتسديدة قوية تصدى لها الحارس أليسون بيكر بصعوبة بالغة لترتد وتجد متابعة جديدة من زيلينسكي، الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء هدف «ليفربول» الوحيد في الدقيقة (49) عن طريق لويس دياز، بعد مجهود مميز من أندرو روبيرتسون في استخلاص الكرة من لاعبي «نابولي» في وسط الملعب، ثم مرر للويس دياز المتمركز على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة احتل نابولي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، بفارق هدف واحد وراء أياكس الذي تغلب في وقت سابق على ضيفه رينجرز برباعية نظيفة.

نابولي يفوز على ليفربول بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 4 أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)