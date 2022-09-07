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بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ميدان إنتر ميلان في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 11:57 مساء
بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ميدان إنتر ميلان في دوري الأبطال
ليروي ساني يقود فريقه بايرن ميونخ لإسقاط إنتر ميلان في عقر داره (2-صفر) في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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أحرز ليروي ساني، هدفا وتسبب في هدف آخر ليقود بايرن ميونيخ للفوز (2-صفر) على إنتر ميلان في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسيطر ساني لاعب منتخب ألمانيا بشكل مذهل على تمريرة من يوزوا كيميش وراوغ الحارس أندريه أونانا، في ظهوره الأول مع إنتر، ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 25.

إرهاق دفاع إنتر
ويستحق ساني الفضل في الهفد الثاني عندما أرهق دفاع إنتر بتمريرات متبادلة مع زميله كينجسلي كومان قبل أن يرسل تمريرة عرضية حولها دانيلو دامبروسيو قائد إنتر بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 66.

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ترتيب المجموعة
هذا الفوز منح بايرن ميونخ أول 3 نقاط، ليحتل المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة، متأخرا بفارق الأهداف عن برشلونة، فيما احتل الإنتر المركز الثالث بلا نقاط.

ويستضيف بايرن، الذي تعافى من التعادل في آخر مباراتين في الدوري، منافسه برشلونة الأسبوع المقبل فيما يحل إنتر، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام غريمه ميلان السبت الماضي، ضيفا على فيكتوريا بلزن.

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