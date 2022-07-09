هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

القاهرة - بوابة الوسط

سجل لاعب خط وسط المنتخب المصري، محمد النني، هدفًا رائعًا في المباراة الودية التي جمعت فريقه «آرسنال»، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، و«نورمبيرغ» الألماني، أمس الجمعة.

وأطلق محمد النني «صاروخًا» من مسافة 30 مترًا، دك به مرمى «نورمبيرغ» في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي انتهت بفوز «آرسنال» بخمسة أهداف لثلاثة.

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وكان فريق «نورمبيرغ» أحرز هدفين في الشوط الأول من المباراة الودية، أحرزهما كل من يوهانس جايس، في الدقيقة 24، وكوادو دواه في الدقيقة 29، وقلص المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي انتقل إلى «آرسنال» قادمًا من «مانشستر سيتي»، النتيجة بعد نزوله إلى الملعب بنحو 90 ثانية، ليكون هذا الهدف باكورة أهداف جيسوس مع «المدفعجية»، وأدرك النني التعادل بهدفه الصاروخي هذا.

تقدم بعدها «آرسنال» بهدفين متتاليين بنيران صديقة عن طريق لاعبي «نورمبيرغ»، كريستوفر شيندلر (الدقيقة 57) وتيم هاندفيركير (الدقيقة 63)، بالخطأ في مرمى فريقهما، وفي الدقيقة 73، لم يهنأ «نورمبيرغ» بتقليص الفارق عندما سجل له لاعبه لوكاس شلايمر الهدف الثالث، إذ سرعان ما عاد جيسوس مرة أخرى وسجل هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بعد دقيقة (الدقيقة 74).