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آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 01:40 مساء
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
البرازيلي غابريال جيزوس. (أرشيفية - إنترنت)
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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين، ضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس قادما من مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز، في عقد «طويل الأمد».

ونقل آرسنال في بيان عن المدير الفني البرازيلي في الفريق، إيدو، قوله «نحن سعداء بتأميننا انتقال غابريال»، بحسب «فرانس برس».

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وتقرر أن يرتدي المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس الرقم 9، من دون التطرق إلى أي تفاصيل حيال قيمة الصفقة.

جدول منافسات «البريميرليغ»
أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، جدول منافسات موسم (2022-2023)، والمقرر أن ينطلق في الخامس من أغسطس المقبل.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، عندما يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره كريستال بالاس.

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على فريق وست هام يوم يوم الأحد 7 أغسطس المقبل، فيما يواجه ليفربول فولهام، وتشيلسي يلعب ضد إيفرتون.

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