غوارديولا ينتهي من تغيير جهازه المعاون في مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بيب غوارديولا، من اختيار أعضاء الجهاز الفني المعاون له في الموسم المقبل، حيث أصبح رودولفو بوريل المدرب المساعد الأول كما عاد إنزو ماريسكا للعمل في النادي من جديد.

وجاءت تلك التغييرات، التي أعلنها النادي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، في أعقاب رحيل خوان مانويل ليلو، المدرب المساعد لغوارديولا، عن النادي في يونيو الماضي، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وكان بوريل، الذي سبق له العمل في برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، قد بدأ العمل في مانشستر سيتي منذ العام 2014، وانضم للجهاز الفني للفريق الأول منذ تولي غوارديولا المنصب في العام 2016، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

أما ماريسكا، فيعود للعمل في مانشستر سسيتي بعد عام واحد من رحيله عن النادي، وقد قضى هذا العام في تدريب بارما الإيطالي، وذكر النادي في بيان: «يسعد مانشستر سيتي الإعلان عن عودة إنزو ماريسكا إلى النادي ضمن الجهاز المعاون لبيب غوارديولا».

وأضاف: «رودولفو بوريل، الذي يتواجد في السيتي منذ العام 2014، جرى تصعيده ليصبح المدرب المساعد خلفا لخوان مانويل ليلو الذي رحل عن النادي أخيرًا».