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رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد كلوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 08:29 مساء
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد كلوب
المدير الفني يورغن كلوب. (حساب ليفربول على تويتر)
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أصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله تجديد عقد مدربه الألماني يورغن كلوب حتى العام 2026.

وكان عقد كلوب ينتهي مع ليفربول في يونيو 2024، قبل أن يوقع المدرب الألماني على عقد جديد مع الريدز يستمر بموجبه حتى شهر يونيو 2026، رفقته الثنائي المساعد له، بيب ليندرز وبيتر كراويتز.

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وقال «كلوب»، وفقًا للموقع الرسمي لليفربول: «عندما طرح الملاك إمكانية التجديد لي، سألت نفسي سؤالًا: هل لديّ الطاقة والحيوية لأمنح هذا المكان ما يتطلبه؟، لم أكن بحاجة إلى وقت طويل للإجابة، كانت الإجابة بسيطة للغاية.. أنا أحب هنا وأشعر أنني بخير!».

وتابع: «كان عليّ أن أطرح على نفسي سؤالًا: هل من المناسب لليفربول البقاء هنا لفترة أطول؟؛ فتناقشت مع المساعدين بيب ليندرز وبيت كراويتز وتوصلنا إلى إجابة: نعم».

المنافسة على الألقاب
يذكر أن كلوب ينافس مع ليفربول على ثلاثة ألقاب جديدة هذا الموسم، بعدما وصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب وجود الريدز في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وكذلك وصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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