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توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 01:26 مساء
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
مدرب تشيلسي توماس توخيل. (الإنترنت)
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كشفت المدير الفني لفريق تشيلسي، المدرب توماس توخيل، أن خطط التعاقدات الخاصة بفريقه تأخرت عن مواعيدها بسبب الغموض الذي يحيط بملكية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال توخيل للصحفيين قبل لقاء فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم الخميس، وفقا لـ«رويترز»: «بسبب الأوضاع الحالية لا يوجد شيء مؤكد على الإطلاق.. لكن كان من المفترض تحديد بعض الأهداف والاتصال ببعض اللاعبين ومعرفة أوضاعهم».

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الوضع ليس مثاليا
وأوضح: «الآن أيدينا مقيدة.. يمكننا إجراء بعض المحادثات داخل النادي لكن لا نستطيع التحرك واقعيا والقيام بخطوات فعلية.. الوضع ليس مثاليا». وعن حجم التغييرات المطلوبة في ناديه قال توخيل ردا على سؤال «جراحة تجميلية».

وذكر توخيل مطلع الأسبوع الحالي إن أنطونيو روديجر سيترك النادي بعد انتهاء عقده كما أن أندرياس كريستنسن ربما يرحل أيضا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 54 نقطة من 34 مباراة.

تأثير الغزو الروسي
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا عرض الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي النادي اللندني للبيع. وبناء عل العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على أبراموفيتش أصبح تشيلسي غير قادر على إبرام صفقات انتقالات جديدة أو تجديد العقود الحالية للاعبيه.

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