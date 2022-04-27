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بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:54 مساء
بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف نهائي أبطال أوروبا
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره فياريال الإسباني، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري (2021-2022)، على أرضية ملعب آنفيلد المعقل التاريخي للريدز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة (53) لليفربول عن طريق بيرفيس إستوبينان لاعب فياريال بالخطأ في مرماه، وذلك بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول على الجبهة اليمنى أنهاها جوردان هندرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقدم بيرفيس إستوبينان لاعب فياريال وتحولت مباشرة بإتجاه المرمى لتخدع الحارس جيرونيمو رولي وتسكن الشباك.

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وعزز ليفربول النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (56) عن طريق لاعبه ساديو ماني، بعد مجموعة من التمريرات المتتالية بين أقدام لاعبي الريدز على حدود منطقة جزاء فياريال أنهاها محمد صلاح بتمريرة بينية لماني المنطلق خلف المدافعين بشكل منفرد بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

ليفربول يحقق رقمًا قياسيًا
ونجح ليفربول في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمختلف مسمياته في 21 مناسبة ليحمل بذلك الرقم القياسي للفرق الإنجليزية بالمشاركة مع مانشستر يونايتد (21 مناسبة).

وسبق للفريقان أن التقيا في دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2016/2015، تمكن فياريال من تحقيق الانتصار ذهابًا بنتيجة 1-0 قبل أن يحسم ليفربول موقعة الإياب بثلاثية نظيفة لصالحه.

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة تاريخيًا بين الفريقين في مختلف المسابقات الأوروبية والأولى بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
ليفربول يفوز على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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