الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حساب دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، التشكيل المثالي لدور الذهاب بالنسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل المثالي لدور الذهاب سيطرة لفريق ليفربول بجانب تواجد للاعبي مانشستر سيتي.

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وشهدت جولة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فوز ليفربول الإنجليزي على فياريال الإسباني بثنائية نظيفة، فيما انتصر مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-3.

وجاء التشكيل المثالي لدور الذهاب بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - فان ديك (ليفربول) - روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: ساديو ماني (ليفربول) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) فيل فودين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد).