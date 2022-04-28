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الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 07:16 مساء
الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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أعلن حساب دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، التشكيل المثالي لدور الذهاب بالنسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل المثالي لدور الذهاب سيطرة لفريق ليفربول بجانب تواجد للاعبي مانشستر سيتي.

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وشهدت جولة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فوز ليفربول الإنجليزي على فياريال الإسباني بثنائية نظيفة، فيما انتصر مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-3.

وجاء التشكيل المثالي لدور الذهاب بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - فان ديك (ليفربول) - روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: ساديو ماني (ليفربول) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) فيل فودين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد).

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