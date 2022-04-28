Atwasat

مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 02:22 مساء
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
الألماني رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد. (ا ف ب/ارشيف)
alwasat radio

وجه المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، المدرب الألماني رالف رانغنيك، رسالة صادمة إلى جماهير الفريق، قبل مواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الخميس في مباراة مقدمة من الجولة الـ37 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانغنيك، خلال المؤتمر الصحفي، وفقا لـ«فرانس برس» إن على مانشستر يونايتد تقبل واقع أن آماله بتحقيق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت غير واقعية.

- توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
- بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف نهائي أبطال أوروبا
- إصابة خطيرة تبعد مدافع ساوثامبتون لنهاية 2022

وأوضح رانغنيك خلال المؤتمر: «لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا.. علينا أن نكون واقعيين».

الأمور ليست في أيدينا
وتابع: «حتى لو فزنا بالمباريات الأربع المتبقية، فإن الأمور ليست في أيدينا.. ولكن ما هو في أيدينا هو الأسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الحالي بأفضل طريقة ممكنة».

وأكد الألماني الذي سيبقى في أولد ترافورد للعب دور استشاري بعد قدوم الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتبارا من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الأسماء في سوق الانتقالات حتى ولو لم يتأهل إلى المسابقة القارية الأم.

مصير برونو فرنانديش
ورأى أن «تجديد عقد برونو فرنانديش البرتغالي، أظهر أن ذلك لا زال ممكنا. هذا نادٍ جذاب وهناك مدرب جديد»، مضيفا «مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي لا زال مثيرا للاهتمام بشكل كبير».

وتابع: «أتطلع لمساعدة كل من إريك والنادي، وكل من فيه، أن أستخرج الأفضل وتغيير كل المقاربة الموسم المقبل كي يكون مانشستر يونايتد ناديا كبيرا مجددا».

قائمة طويلة من الإصابات
ويدخل يونايتد المباراة على ملعب «أولد ترافورد» في أعقاب خسارتين أمام ليفربول وأرسنال تواليا أنهيتا آماله منطقيا بتحقيق المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة بفارق ست نقاط من آرسنال الرابع والذي خاض مباراة أقل.

وسيغيب عن المواجهة المقدمة بسبب انشغال تشلسي في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 مايو على ملعب «ويمبلي»، كل من الجناح جايدون سانشو والقائد المدافع هاري ماغواير العرضة للكثير من الانتقادات هذا الموسم، لينضما إلى قائمة طويلة من الإصابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية

توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي

تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي

إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز

تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز
(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية (صور)

شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية ...
وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي

وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي
جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة

بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة
غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال

غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات على الاقتصاد العالمي

أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات ...
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
مأساة النيهوم (2)

مأساة النيهوم (2)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف نهائي أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف ...
بعد انتهاء دور المجموعات.. الكشف عن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022
بعد انتهاء دور المجموعات.. الكشف عن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال ...
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا...
المزيد
لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»
لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»...
رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته
رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته...
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي...
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية...
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط