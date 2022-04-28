مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، المدرب الألماني رالف رانغنيك، رسالة صادمة إلى جماهير الفريق، قبل مواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الخميس في مباراة مقدمة من الجولة الـ37 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانغنيك، خلال المؤتمر الصحفي، وفقا لـ«فرانس برس» إن على مانشستر يونايتد تقبل واقع أن آماله بتحقيق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت غير واقعية.

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وأوضح رانغنيك خلال المؤتمر: «لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا.. علينا أن نكون واقعيين».

الأمور ليست في أيدينا

وتابع: «حتى لو فزنا بالمباريات الأربع المتبقية، فإن الأمور ليست في أيدينا.. ولكن ما هو في أيدينا هو الأسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الحالي بأفضل طريقة ممكنة».

وأكد الألماني الذي سيبقى في أولد ترافورد للعب دور استشاري بعد قدوم الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتبارا من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الأسماء في سوق الانتقالات حتى ولو لم يتأهل إلى المسابقة القارية الأم.

مصير برونو فرنانديش

ورأى أن «تجديد عقد برونو فرنانديش البرتغالي، أظهر أن ذلك لا زال ممكنا. هذا نادٍ جذاب وهناك مدرب جديد»، مضيفا «مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي لا زال مثيرا للاهتمام بشكل كبير».

وتابع: «أتطلع لمساعدة كل من إريك والنادي، وكل من فيه، أن أستخرج الأفضل وتغيير كل المقاربة الموسم المقبل كي يكون مانشستر يونايتد ناديا كبيرا مجددا».

قائمة طويلة من الإصابات

ويدخل يونايتد المباراة على ملعب «أولد ترافورد» في أعقاب خسارتين أمام ليفربول وأرسنال تواليا أنهيتا آماله منطقيا بتحقيق المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة بفارق ست نقاط من آرسنال الرابع والذي خاض مباراة أقل.

وسيغيب عن المواجهة المقدمة بسبب انشغال تشلسي في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 مايو على ملعب «ويمبلي»، كل من الجناح جايدون سانشو والقائد المدافع هاري ماغواير العرضة للكثير من الانتقادات هذا الموسم، لينضما إلى قائمة طويلة من الإصابات.