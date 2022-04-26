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بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 10:56 مساء
بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
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حقق فريق «مانشستر سيتي» الإنجليزي، الفوز على نظيره «ريال مدريد» الإسباني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد».

سجل «مانشستر سيتي» هدفه الأول سريعًا في الدقيقة  الثانية عن طريق كيفين دي بروين، بعد كرة عرضية من رياض محرز من خارج منطقة الجزاء على رأس كيفين دي بروين القادم من الخلف ليسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

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وعزز «سيتي» النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (11) عن طريق خيسوس، بعد تمريرة من فودين إلى كيفين دي بروين الذي مرر كرة عرضية من الطرف الأيسر وصلت إلى خيسوس الذي سدد كرة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وقلص «ريال مدريد» النتيجة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة (33) عن طريق كريم بنزيما، بعد كرة عرضية من ميندي من الطرف الأيسر سددها بنزيما رائعة بالقدم اليسرى على الطائر داخل الشباك.

وسجل الـ«سيتي» هدفه الثالث في الدقيقة (53)  عن طريق فودين، بعد انقطاع الكرة من لاعبي «ريال مدريد» عن طريق فيناندينهو الذي تبادل الكرة مع رياض محرز وأرسل كرة عرضية رائعة من الطرف الأيمن على رأس فودين الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وقلص الـ«ريال» النتيجة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (56) عن طريق فينسيوس جونيور، بعد انطلاقة رائعة من جونيور من الطرف الأيسر ليسدد كرة من يسار منطقة الجزاء داخل الشباك.

وسجل الـ«سيتي» الهدف الرابع في الدقيقة (75) عن طريق برناردو سيلفا، بعد محاولة من زينشينكو لمراوغة مدافع «ريال مدريد» لتصل الكرة إلى برناردو سيلفا الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وقلص الـ«ريال» النتيجة مرة أخرى بهدف ثالث في الدقيقة (82) عن طريق كريم بنزيما، من ركلة جزاء، سددها النجم الفرنسي على طريقة بانينكا في شباك حارس مرمى «مانشستر سيتي» ليسجل هدفًا رائعًا.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 4 مايو المقبل، في معقل الميرنجي ملعب «سانتياجو برنابيو».

 

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على ريال مدريد الإسباني (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «الاتحاد». (الإنترنت)
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