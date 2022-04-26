فك عقدة ملعب السيتي تمنح أنشيلوتي طريق لقب تاريخي

القاهرة - بوابة الوسط

يمني مدرب ريال مدريد أنشيلوتي النفس قبل مواجهة مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، بدخول التاريخ كأول مدرب يحرز لقب المسابقة القارية الأم أربع مرات، بعدما سبق له أن أحرزها ثلاث مرات مع ميلان العامين 2003 و2007 وريال مدريد العام 2014.

المدرب الوحيد

أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي أحرز اللقب ثلاث مرات ووصل إلى النهائي في مناسبة أخرى العام 2005 حين خسر ميلان أمام ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي من مباراة تاريخية عالقة في الأذهان تقدم خلالها الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة قبل أن يعود ستيفن جيرارد ورفاقه من بعيد ليعدلوا النتيجة ثم الفوز بركلات الترجيح.

- ملحمة إنقاذ بنزيما المذهلة أمام السيتي

- الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول

- للمرة الثالثة.. غوارديولا يحاول صناعة مجد السيتي أمام الريال

احتمالية مواجهة ليفربول

وقد يجدد أنشيلوتي الموعد مع ليفربول في النهائي في حال تخطى سيتي ونجح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في حسم المواجهة الإنجليزية الإسبانية الأخرى ضد فياريال الذي يحل ضيفًا على «أنفيلد» غدًا الأربعاء.

فك عقدة الريال

ويسعى المدرب الإيطالي الفذ إلى فك عقدة الريال في ملعب سيتي؛ حيث لم يحقق الفوز في زيارتيه الماضيتين العام 2012 في دور المجموعات (1-1) حين وضعه بنزيما في المقدمة قبل أن يرد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وفي ذهاب ثمن نهائي 2019 - 2020 حين تقدم بهدف إيسكو قبل أن يخسر (1-2) بعد هدفين من البرازيلي غابريال خيسوس والبلجيكي كيفن دي بروين.