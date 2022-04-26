الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعني من مطاردة ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

يختلف وضع الغريمين ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدوري المحلي، السيتي يواجه منافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول مع فارق النقطة الفاصل بينهما، أما ريال مدريد فبات بحاجة إلى نقطة فقط من مباراته، السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين ضد إسبانيول لكي يحسم لقب «الليغا» بعد خسارة برشلونة في مباراته المؤجلة مع ضيفه رايو فايكانو بهدف، الأحد.

الليغا خارج الحسابات

وبعد الفوز على أوساسونا خارج الديار (3-1)، الأربعاء، في لقاء أضاع خلاله بنزيمة ركلتي جزاء في غضون 7 دقائق، قال أنشيلوتي: «لا أفكر في موعد فوزنا بلقب الليغا، نركز بشكل كلي حاليًا على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونستعد للمواجهة بكل ما لدينا»، بحسب ما نقله موقع «الشرق الأوسط أون لاين».

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دوري الأبطال أهم حاليًا

وتابع: «بعد المباراة ضد مانشستر سيتي سنفكر في هذه المباريات، نخطط للاستعداد بشكل جيد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وبعد ذلك سنرى ما سيحدث وما إذا كنا بحاجة للفوز على إسبانيول، نحن نركز فقط على دوري الأبطال ونتحضر بشكل جيد، نحن ملتزمون ومتحمسون».