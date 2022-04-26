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ملحمة إنقاذ بنزيما المذهلة أمام السيتي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:17 مساء
ملحمة إنقاذ بنزيما المذهلة أمام السيتي
بنزيما مع الريال أمام مانشستر سيتي في لقاء سابق. (أرشيفية : الإنترنت)
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في زيارته الأخيرة إلى إنجلترا، عاد ريال مدريد بانتصار على تشيلسي حامل اللقب (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، إلا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من توديع مسابقته المفضلة بتخلفه إيابًا على أرضه بثلاثية نظيفة.

المنقذ بنزيما
إلا أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم النادي الملكي نجح في تسجيل هدف في الدقيقة 80 قاده لخوض التمديد الذي فرض فيه الفرنسي كريم بنزيمة نفسه بطلًا بتسجيله هدف تقليص الفارق (2- 3) فكان ذلك كافيًا للنادي الملكي من أجل مواصلة مشواره.

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الوقت العصيب لأنشيلوتي
سبق لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن عاش أيضًا أوقاتًا عصيبة في الدور الذي سبقه حين خسر ذهابًا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف، ثم تخلف إيابًا بهدف قبل أن يضرب بنزيمة بثلاثية رائعة منحت فريقه الفوز (3-1).

ملعب الاتحاد يستعد
ويستقبل ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام الإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.

تجدد الصراع   
تعد مواجهة السيتي الإنجليزي وضيفه الريال الإسباني صراعًا بين التاريخ والحاضر في عالم كرة القدم الأوروبية، فعندما انتقلت ملكية سيتي في صيف 2008 لمجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار كان الفوز بلقب دوري الأبطال الهدف الأسمى.

موعد القمة
يستقبل ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام الإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.

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