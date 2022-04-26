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للمرة الثالثة.. غوارديولا يحاول صناعة مجد السيتي أمام الريال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 12:08 مساء
للمرة الثالثة.. غوارديولا يحاول صناعة مجد السيتي أمام الريال
غوارديولا في قمة سابقة أمام ريال مدريد. (إنترنت)
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قبل الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، كانت أفضل نتيجة لمانشستر سيتي في البطولة وصوله إلى نصف النهائي العام 2016.

التوقف على يد الريال
كان ذلك حين توقف مشواره على يد ريال مدريد بالذات، قبل أن يحقق الفريق الإنجليزي ثأره في موسم 2019 - 2020 بإقصائه النادي الملكي من ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

المرة الثلاثون
أما ريال مدريد فيخوض الدور نصف النهائي للمرة الثلاثين في تاريخه، ما يظهر حجم الهوة بين الفريقين على صعيد التاريخ والعراقة.

- مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري الأبطال.. الثلاثاء

لكن الكلمة الآن للحاضر، وقد أظهر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أنه أحد أفضل الفرق في القارة العجوز وأثبت ذلك في الدور السابق بإقصائه قطب العاصمة الإسبانية الآخر أتلتيكو مدريد بالفوز عليه ذهابًا (1-صفر) والتعادل معه إياباً سلبيا.

تصريحات غوارديولا
وقال المدير الفني للسيتي غوارديولا الفائز باللقب مرتين كمدرب لبرشلونة العامين 2009 و2011 عن مواجهة فريق من عيار الريال في تصريحات تليفزيونية: «إنها المرة الثالثة التي نخوض فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وسنواجه فريقاً يملك العديد من كؤوس دوري الأبطال في خزائنه».

موعد القمة
يستقبل ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام الإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.

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