كريم بنزيما «السلاح الأشد فتاكا» للملكي أمام أحلام السيتي

القاهرة - بوابة الوسط

يستحوذ الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد على الاهتمام الكبير قبل مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في دوري الأبطال، بعد ثلاثيته ضد كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي، وهدفه الحاسم ضد الأخير في إياب ربع النهائي الذي سمح لريال مدريد بتجريد النادي الإنجليزي من اللقب.

السلاح الفتاك

ستكون الأنظار على بنزيما السلاح الفتاك للنادي الملكي في مواجهة ترسانة سيتي الهجومية المتنوعة، وسط الحديث عن غياب المهاجم الصريح في سيتي، لكنه بات حديثا غريبا بعد الرباعية والتمريرة الحاسمة لخيسوس ضد واتفورد (5-1)، السبت، كما أن أسلوب اللعب الذي يعتمد على المهاجم الوهمي أصبح من العلامات الفارقة لمدرب السيتي غوارديولا أينما ذهب، سواء استخدمه بشكل متقطع أو منتظم.

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التنوع الهجومي

ورغم أن التنوع الهجومي من دون الاعتماد على رأس حربة صريح قاد هذا الأسلوب سيتي إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز والوصول للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وسعى سيتي الصيف الماضي لضم قائد وهداف توتنهام هاري كين لأجل حل مشكلة المهاجم الصريح لكنه لم يوفق في مسعاه.

موعد القمة

يستقبل ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام الإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.