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المنتخب السنغالي يخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 على حساب نظيره المصري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 09:52 مساء
المنتخب السنغالي يخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 على حساب نظيره المصري
السنغال تفوز على مصر بركلات الترجيح (3-1) في إياب الدور النهائي الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال. (الإنترنت)
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خطف المنتخب السنغالي، بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة (3 -1) بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، باستاد «ديامينياديو» في إياب الدور النهائي الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

وسجل المنتخب السنغالي هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه بولاي ديا، بعدما استغل تخبط مدافعي منتخب مصر في التعامل مع الكرة ليسددها بسهولة في الشباك.

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وبهذه النتيجة تعادل المنتخبان بعد فوز المنتخب المصري ذهابا بالنتيجة نفسها، لتلجأ إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بنفس النتيجة، لتحسم ركلات الترجيح النتيجة لصالح السنغال بثلاثة مقابل هدف.

سجل لمنتخب مصر  في ركلات الترجيح عمرو السولية وأضاع محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وسجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانغ وساديو ماني وأضاع كاليدو كوليبالي وساليو سييس. 

وتلقى المنتخب المصري، ضربتين، في مباراته أمام المنتخب السنغالي، بعدما تعرض قلب دفاع الفراعنة، رامي ربيعة للإصابة في الدقيقة (29) من عمر المباراة، لينزل بدلا منه أيمن أشرف.

كما تلقى المنتخب المصري ضربة موجعة أخرى في أثناء المباراة، بإصابة الظهير الأيمن، عمر جابر، بعدما سقط أرضا ولم يستطع استكمال المباراة، ليضطر الجهاز الفني للفراعنة لإجراء تبديل في الدقيقة 36 ومشاركة إمام عاشور بدلا منه.

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