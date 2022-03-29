فيتنام تفرض التعادل على اليابان في تصفيات المونديال.. وتؤجل حسم صدارة المجموعة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الفيتنامي، في فرض التعادل على مستضيفه الياباني بهدف لمثله، في المباراة التي جرت بينهما ظهر الثلاثاء، في الجولة الأخيرة بالتصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم 2022.

وتقدم منتخب فيتنام أولا بهدف سجله تانه بينه، في الدقيقة (19)، وتعادل المنتخب الياباني عن طريق مايا يوشيدا في الدقيقة 55، في المباراة التي أُقيمت على استاد سايتاما في ختام مشوار المنتخبين بالتصفيات الآسيوية.

- فيتنام تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم 2022

- تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على السعودية

- «بوابة الوسط» ترصد الحلم العربي الأفريقي للجزائر وتونس ومصر والمغرب في المونديال بالتوقيت الليبي

ضمان التأهل

وضمنت اليابان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة على التوالي بعد الفوز على أستراليا يوم الخميس الماضي، لكنها تأخرت بهدف بعد ضربة رأس من نيوين تانه بينه في الشوط الأول.

وأجرى هاجيمي مورياسو مدرب اليابان عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية أمام فيتنام، التي تأكد فشلها في التأهل، وبدأ المباراة كاورو ميتوما الذي سجل هدفي بلاده في سيدني بعد المشاركة كبديل.

وصنع الجناح المحترف في بلجيكا خطورة من الجانب الأيسر، لكن المنتخب الزائر تقدم بهدف عن طريق تانه بينه في الدقيقة 19 بعد ركلة ركنية نفذها نيوين كونغ فونغ. وبدأ يوشيدا وأنهى هجمة هدف التعادل بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، حيث مرر إلى ميتوما الذي أرسل الكرة إلى جينكي هاراغوتشي.

وحافظت اليابان على صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات، وبفارق نقطتين عن السعودية التي ضمنت التأهل أيضا لكأس العالم لكنها قد تنتزع المركز الأول إذا فازت على أستراليا اليوم.