لعنة الإصابات تضرب مصر ضد السنغال

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ضربتين، في مباراته المقامة حاليا أمام نظيره المنتخب السنغالي، مساء الثلاثاء، في إياب الدور النهائي الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتعرض قلب دفاع المنتخب المصري، رامي ربيعة للإصابة في الدقيقة (29) من عمر المباراة، لينزل بدلا منه أيمن أشرف.

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وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة أخرى في أثناء المباراة، بإصابة الظهير الأيمن، عمر جابر، بعدما سقط أرضا ولم يستطع استكمال المباراة، ليضطر الجهاز الفني للفراعنة لإجراء تبديل في الدقيقة 36 ومشاركة إمام عاشور بدلا منه.

وسجل المنتخب السنغالي هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق بولاي ديا، ليتعادل المنتخبان في مجموع المباراتين، بعدما فاز المنتخب المصري في الذهاب بهدف دون رد.

ويحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي إذا استمرت هذه النتيجة من أجل حسم الفريق المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.