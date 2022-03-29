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إيران تقضي على آمال لبنان في التأهل لكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 06:00 مساء
إيران تقضي على آمال لبنان في التأهل لكأس العالم
إيران تفوز على لبنان بهدفين دون رد في ختام مباريات المنتخبين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم. (الإنترنت)
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حقق المنتخب الإيراني الفوز على نظيره لبنان بهدفين دون رد، على ملعب الإمام رضا في مدينة مشهد الإيرانية، في ختام مباريات المنتخبين بالتصفيات الآسيوية اليوم الثلاثاء.

وافتتح المنتخب الإيراني التسجيل في الدقيقة 36 بعد كرة بينية من حسين كنعاني حولها سردار آزمون المنفرد مباشرة في شباك مصطفى مطر. 

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وأضاف المنتخب الإيراني الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد كرة طويلة من حسين كنعاني حولها علي رضا جهانبخش بتسديدة ذكية على يسار الحارس مصطفى مطر. 

وضمنت إيران في وقت سابق الظهور في نهائيات كأس العالم 2022، لكنها لعبت بقوة على أرضها وتفوقت بفضل هدفي سردار آزمون وعلي رضا جهانبخش بواقع هدف في كل شوط، لتترجم سيطرتها إلى فوز مستحق.

ترتيب المجموعة
ولم يكن أمام لبنان سوى الفوز بعدد كبير من الأهداف على إيران ثم انتظار خسارة الإمارات والعراق في وقت لاحق اليوم، لامتلاك فرصة في إنهاء التصفيات بالمركز الثالث.

وتقدمت إيران إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة من عشر مباريات، وبفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية التي تلعب في ضيافة الإمارات اليوم. وتأهلت إيران وكوريا إلى كأس العالم بشكل مباشر.

وتأتي الإمارات في المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب العراق رابع الترتيب الذي يخوض مواجهة مرتقبة أمام سورية اليوم. وتجمد رصيد لبنان عند ست نقاط من عشر مباريات.

ويلعب المنتخب صاحب المركز الثالث أمام أستراليا ويتأهل الفائز لمواجهة فاصلة أمام خامس تصفيات أمريكا الجنوبية على بطاقة إضافية للظهور في قطر عندما تنطلق كأس العالم في نوفمبر.

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