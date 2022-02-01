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فيتنام تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 07:50 مساء
فيتنام تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم 2022
المنتخب الفيتنامي يحقق الفوز على نظيره الصيني (3-1) في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.(الإنترنت)
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حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، في قطر، بفوزه 3-1 على ضيفه الصيني على استاد «ماي دينه» في هانوي، اليوم الثلاثاء.

وجاءت أهداف فيتنام عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.

وتستضيف عمان المنتخب الأسترالي، في وقت لاحق اليوم، في ختام مباريات الجولة الثامنة للمجموعة.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة بعد خسارتها (2-صفر) في اليابان صاحبة المركز الثاني التي تتأخر بفارق نقطة واحدة. وتملك أستراليا 14 نقطة في المركز الثالث متفوقة بسبع نقاط عن عمان.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 مارس المقبل، حيث تلتقي الصين مع السعودية وأستراليا مع اليابان وفيتنام مع عمان.

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