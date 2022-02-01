السعودية تتلقى الهزيمة الأولى بتصفيات كأس العالم في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت السعودية لأول خسارة في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمام مضيفتها اليابان 2-0، اليوم الثلاثاء، لكنها احتفظت بصدارة المجموعة الثانية.

وهز تاكومي مينامينو مهاجم «ليفربول» وجونيا إيتو الشباك في كل شوط لتقلص اليابان صاحبة المركز الثاني الفارق مع السعودية إلى نقطة واحدة قبل جولتين على نهاية التصفيات.

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وبعد ستة انتصارات وتعادل مع أستراليا، تعرض فريق المدرب إيرفي رينار لأول هزيمة بالمجموعة في استاد سايتاما، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة مقابل 18 لليابان و14 لأستراليا التي تواجه عمان في مسقط في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وكانت السعودية، التي افتقدت جهود القائد سلمان الفرج وهدافها بالتصفيات صالح الشهري للإصابة، بحاجة للفوز اليوم لحسم التأهل.

كما تلقى الفريق السعودي ضربة قوية بعد إصابة عبد الإله المالكي ومغادرته الملعب في الدقيقة 23، وهو الأمر الذي علق عليه المدرب الفرنسي عقب الهزيمة قائلًا «إصابة عبدالإله المالكي خسارة كبرى لأنه يبدو أنه سيغيب لفترة طويلة».

وأضاف رينار، في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة واستحق الفريق الياباني الفوز. كنا نعلم جيدًا قبل بداية التصفيات أن المنافسة ستكون شرسة بين المنتخبات الثلاثة (السعودية واليابان وأستراليا)».

وأوضح: «خروج المالكي في بداية المباراة للإصابة أثر علينا، بالإضافة إلى غباب الفرج، ورغم ذلك لازلنا في صدارة المجموعة وتتبقى مباراتان مهمتان ستحدد البطاقتين المؤهلتين مباشرة لنهائيات قطر 2022».

وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 مارس المقبل، حيث تلتقي الصين مع السعودية وأستراليا مع اليابان وفيتنام مع عمان.