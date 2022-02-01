رسميا.. كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الكوري الجنوبي، في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقرر لها في قطر، بعد الفوز على نظيره السوري (2-0) اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية.

وسجل هدفي المنتخب الكوري كل من اللاعبين، جين سو كيم وتشانغ هون كون في الدقيقتين (53 و71) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت في استاد راشد بنادي شباب «الأهلي دبي».

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وبقي منتخب سورية في قاع المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، وخرج رسميًّا من دائرة المنافسة. في المقابل، ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله إلى مونديال «قطر 2022»، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، وتصدر جدول الترتيب، متجاوزًا بفارق نقطة، نظيره الإيراني قبل مباراته اليوم أيضًا أمام نظيره الإماراتي.