المكسيك تهدر فرصة انتزاع وصافة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أهدر المنتخب المكسيكي لكرة القدم فرصة انتزاع المركز الثاني في تصفيات «كونكاكاف» عن أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعدما تعادل مع نظيره الكوستاريكي سلبيا، اليوم الإثنين.

وكان المنتخب الكندي عزز موقعه في الصدارة بالفوز على نظيره الأميركي (2-0)، حيث ارتفع رصيده إلى 22 نقطة وتجمد رصيد أميركا عند 18 نقطة في المركز الثاني، وكانت الفرصة متاحة أمام المنتخب المكسيكي لانتزاع المركز الثاني، لكنه تعادل مع كوستاريكا، ليرتفع رصيد المكسيك إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف أميركا، كما ارتفع رصيد كوستاريكا إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

وعزز منتخب بنما موقعه في المركز الرابع بعدما تغلب على منتخب جامايكا (3-2)، حيث ارتفع رصيد بنما إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد جامايكا عند سبع نقاط في المركز السابع قبل الأخير، وسجل الأهداف الثلاثة لمنتخب بنما، جافاين براون لاعب جامايكا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 43 وإيريك دافيد وأزماهار أريانو في الدقيقتين 51 و69.