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تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 05:21 مساء
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على السعودية
حققت اليابان فوزها الثاني على الصين في التصفيات الحالية (ا ف ب)
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حقق منتخب اليابان فوزه الرابع تواليا، وأستراليا الأول في أربع مباريات ليضيقا الخناق موقتا على السعودية، الخميس، في الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وفازت اليابان على ضيفتها الصين (2-صفر)، في سايتاما، وأستراليا على ضيفتها فيتنام في ملبورن (4-صفر)، فيما تستضيف السعودية في وقت لاحق عُمان في جدة ضمن المجموعة الثانية.

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ورفعت اليابان رصيدها إلى 15 نقطة من سبع مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة عن أستراليا الثالثة، فيما تتصدر السعودية مع 16 نقطة تأمل في تعزيزها والاقتراب أكثر من التأهل السادس في تاريخها بحال فوزها على عمان.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو.

وفي المباراة الأولى في سايتاما شمال العاصمة طوكيو، سجل لمنتخب الساموراي الباحث عن تأهل سابع تواليا يويا أوساكو (13 من ركلة جزاء) وجونيا إيتو (61).

بداية متعثرة
وكانت اليابان، بطلة آسيا أربع مرات (رقم قياسي)، حققت بداية متعثرة في الدور الثالث حيث خسرت مرتين في أول ثلاث مباريات، لكنها عادت بقوة إلى مسار التأهل بفوزها أربع مرات تواليا.

اليابان التي تستقبل السعودية الثلاثاء المقبل، بكرت في افتتاح التسجيل من نقطة الجزاء عبر أوساكو في مرمى يان جونلينغ، إثر لمسة يد من وانغ شينتشاو عندما كان يحاول إبعاد عرضية إيتو (13). وعزّز المضيف تقدمه في الشوط الثاني عندما ترجم إيتو برأسه عرضية البديل يوتا ناكاياما (61).

في المقابل، تلاشت آمال الصين في بلوغ المونديال، علما بأنها خاضت أول مباراة لها تحت إشراف المدرب لي تسياوبينغ.

أستراليا تفوز على فيتنام
وعلى استاد ريكتانغولار في ملبورن على مقربة من ملاعب كرة المضرب حيث تقام بطولة أستراليا المفتوحة، سجل منتخب «سوكروز» رباعية في مرمى فيتنام حملت توقيع جايمي مكلارين (30) وتوم روغيتش (45+2) وكريغ غودوين (72) ورايلي ماكغري (76). وغاب عن منتخب أستراليا مدربه غراهام أرنولد المصاب بفيروس كورونا.

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