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استقرار أسعار النفط مع قلة الإمدادات.. والأنظار تتجه لاجتماع «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 08:45 صباحا
استقرار أسعار النفط مع قلة الإمدادات.. والأنظار تتجه لاجتماع «أوبك+»
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات، ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل «أوبك+»، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، 38 سنتا أو 0.4% إلى 96.80 دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة، ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3%.، وفق وكالة «رويترز».

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 8 سنتات أو 0.1% إلى 101.91 دولار للبرميل.

ترقب لاجتماع «أوبك+» المقبل

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم «أوبك+»، في الثالث من أغسطس عاملا مهما في السوق.

وذكرت مصادر في «أوبك+»، أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدران في التكتل أبلغا «رويترز» بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس الخميس، إن الحكومة متفائلة بخصوص اجتماع «أوبك+»، مضيفا أن زيادة الإنتاج قد تساهم في استقرار السوق.

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