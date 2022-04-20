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تراجع الذهب والدولار بعد خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 10:21 صباحا
تراجع الذهب والدولار بعد خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
سبائك ذهب وأوراق بنكنوت للعملة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار  الذهب والدولار بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، أمس الثلاثاء، بفعل التوترات الجيوسياسية الحاصلة في شرق أوروبا.

واضطر الصندوق إلى خفض توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في العامين 2022 و 2023 تحت تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وسط توقعات باستمرار تسارع التضخم.

وفقًا لتوقعات الصندوق، من المحتمل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.6% في العام الجاري، وهو مستوى أقل بنحو 0.8% عن التقديرات السابقة.
بينما أشارت التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.6% خلال العام المقبل، وهو مستوى أقل من التوقعات السابقة بنسبة 0.2%.

السوق الآن
وخلال تعاملات اليوم الأربعاء هبط سعر أوقية الذهب بأكثر من 16 دولارا ما يعادل 0.8% نزولا إلى مستويات قرب 1940 دولارا، ليواصل المعدن الأصفر تعميق خسائره عقب ارتفاع وجيز قرب مستويات 2000 دولار، وفق وكالة «رويترز».

وفي المقابل تراجع مؤشر الدولار نزولا من ذروة أكثر من عامين ليسجل مؤشر الدولار الرئيسي انخفاضا في حدود 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية عند مستويات 100.77 نقطة. ونزل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلا أنه لا يزال قرب ذروة 4 سنوات عند مستويات 2.926%.

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