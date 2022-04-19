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صندوق النقد: الحرب في أوكرانيا تكبح نمو الاقتصاد العالمي.. والتضخم مستمر في الارتفاع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 03:51 مساء
صندوق النقد: الحرب في أوكرانيا تكبح نمو الاقتصاد العالمي.. والتضخم مستمر في الارتفاع
مقر صندوق النقد الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)
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خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022، بسبب «موجات الصدمات» الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، محذرا من استمرار التضخم في الارتفاع خاصة في البلدان الناشئة.

وقال الصندوق إن نسبة النمو ستبلغ 3.6% هذا العام، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية، عن توقعات يناير الماضي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فراس برس».

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أما التضخم فيتوقع أن تبلغ نسبته 5.7% للدول المتقدمة (+1.8%)، و8.7% (+2.8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية.

ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو، الذي تراجع في الولايات المتحدة بعدل 0.3 نقطة إلى 3.7%، والصين 0.4 نقطة إلى 4.4%، أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا نسبته 8.5% هذه السنة، مقابل انكماش نسبته 35% للاقتصاد الأوكراني.

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