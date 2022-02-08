Atwasat

خطر المجاعة يهدد 13 مليون شخص في «القرن الأفريقي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 08:02 مساء
خطر المجاعة يهدد 13 مليون شخص في «القرن الأفريقي»
مخيم للنازحين قرب بلدة بونيا بإقليم إيتوري في الكونغو الديمقراطية. (أ ف ب)
alwasat radio

حذر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاءن من أن 13 مليون شخص في كينيا والصومال وإثيوبيا يعانون بشدة الجوع، فيما يشهد «القرن الأفريقي» أسوأ جفاف منذ عقود.

وقال البرنامج، التابع للأمم المتحدة، إن ثلاث سنوات مرت دون فصل أمطار فعلي، والمنطقة تسجل الظروف الأكثر جفافًا منذ 1981، وفق «فرانس برس».

 المياه والمراعي شحيحة
وأتى الجفاف على المحاصيل الزراعية، وتسبب في ارتفاع معدل نفوق الحيوانات «بشكل غير طبيعي» ما أرغم عائلات تقيم في الأرياف وتعتاش من تربية الحيوانات والزراعة، على هجر منازلها.

وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا، إن المياه والمراعي شحيحة، وتوقعات هطول الأمطار للشهر المقبل جاءت أقل من المتوسط؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. وأضاف في بيان أن «المحاصيل تلفت والماشية تنفق والجوع يتزايد، فيما يُلحق الجفاف المتكرر الضرر بالقرن الأفريقي».

-  برنامج الأغذية العالمي: 270 مليون شخص يتجهون نحو المجاعة بسبب الحروب والتغير المناخي
-  البنك الدولي: 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

وتابع أن «الوضع يتطلب تحركًا إنسانيًّا فوريًّا» لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدها الصومال في 2011 ، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

 ارتفاع معدلات سوء التغذية
وتوزع المساعدة الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث ترتفع معدلات سوء التغذية، ويواجه نحو 13 مليون شخص خطر الجوع في الفصل الأول من هذا العام. ويحتاج نحو 5.7 مليون شخص لمساعدة إنسانية في جنوب وجنوب شرق إثيوبيا، بينهم نصف مليون طفل وأم يعانون سوء التغذية.

وفي الصومال من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون جوعًا شديدًا من 3.5 مليون شخص إلى 4.6 مليون بحلول مايو إلا في حال حصول تدخل عاجل.

وفي جنوب شرق كينيا وشمالها، حيث أعلنت السلطات في سبتمبر حالة الكارثة الوطنية بسبب الجفاف، يحتاج 2.8 مليون شخص إضافي إلى مساعدة.

كيف سيستمرون؟
وعبر الناطق باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون بيري، عند عودته من شمال شرق كينيا عن صدمته «لحجم» الجفاف، متحدثًا عن مشاهد ماشية «نفقت إما عطشًا أو جوعًا بأعداد كبرى» على طول الطرقات. وقال: «لا نعلم كيف سيستمر الناس».

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن مبلغ 327 مليون دولار ضرورية لتلبية الاحتياجات الفورية على مدى الأشهر الستة المقبلة ومساعدة المجتمعات على أن تصبح قادرة أكثر على مواجهة الصدمات الغذائية المتكررة.

123 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحيوية
وتقوم «يونيسف» أيضًا بمساعدة السكان في إريتريا وإثيوبيا والصومال وكينيا، وهي بحاجة ماسة إلى 123 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحيوية للأكثر ضعفًا حتى نهاية يونيو.

وقال مدير «يونيسف» لشرق أفريقيا وجنوبها، محمد فال، إن «نحو 5.5 مليون طفل في هذه الدول الأربع مهددة بسوء تغذية حاد، ونقدر عدد هؤلاء الذين يعانون سوء تغذية حادًّا شديدًا بنحو 1.4 مليون» وهو عدد يمكن أن يرتفع بنسبة 50% في الأشهر الثلاثة المقبلة. 

في 2011، أدى نقص الأمطار إلى أكثر الأعوام جفافًا منذ 1951 في المناطق القاحلة في كينيا والصومال وإثيوبيا وجيبوتي وأوغندا. وبحسب الخبراء فإن الأحوال المناخية القصوى تحدث بوتيرة وحدة متزايدة بسبب التغير المناخي، وأفريقيا هي التي تدفع الثمن أولًا، فيما تعد القارة الأقل مساهمة في ظاهرة الاحترار المناخي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك

عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البحرين تطلق «الإقامة الذهبية» في إطار خطة «التعافي الاقتصادي» للمملكة
البحرين تطلق «الإقامة الذهبية» في إطار خطة «التعافي الاقتصادي» ...
واشنطن تخفف الرسوم على الصلب الياباني
واشنطن تخفف الرسوم على الصلب الياباني
البنك الدولي:141 مليارا سنويا تكلفة تلوث الهواء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
البنك الدولي:141 مليارا سنويا تكلفة تلوث الهواء بالشرق الأوسط ...
فرنسا تسجل في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها
فرنسا تسجل في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها
حزمة تشريعية من المفوضية الأوروبية لتعزيز حصتها من إنتاج أشباه الموصلات عالميا
حزمة تشريعية من المفوضية الأوروبية لتعزيز حصتها من إنتاج أشباه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية...
تصعيد بين الخطوط الجوية القطرية و«إيرباص» مع إلغاء طلبية كبيرة
تصعيد بين الخطوط الجوية القطرية و«إيرباص» مع إلغاء طلبية ......
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها...
المزيد
خطر المجاعة يهدد 13 مليون شخص في «القرن الأفريقي»
خطر المجاعة يهدد 13 مليون شخص في «القرن الأفريقي»...
تضاعف أرباح «فايزر» في 2021 إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات اللقاح
تضاعف أرباح «فايزر» في 2021 إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات ......
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري لأعلى مستوى في 22 شهرًا
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري لأعلى مستوى في 22 شهرًا...
حزمة تشريعية من المفوضية الأوروبية لتعزيز حصتها من إنتاج أشباه الموصلات عالميا
حزمة تشريعية من المفوضية الأوروبية لتعزيز حصتها من إنتاج ......
فرنسا تسجل في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها
فرنسا تسجل في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط