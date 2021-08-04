البنك الدولي: 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

فتى ينظر إلى علم يمني يرفرف في تعز، 18 يوليو 2021. (أ ف ب)

حذر البنك الدولي من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

- اليمنيون يواجهون عيدا صعبا مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الريال

وأكّد التقرير الدولي أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني؛ حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

وقدر البنك الدولي في مطلع يونيو الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة بنحو 8 مليارات ونصف المليار دولار. وقال تقرير حديث صادر عن البنك إن حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتفاوت ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أميركي. وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار.