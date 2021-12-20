ألمانيا: اختيار يواكيم ناغل لرئاسة المصرف المركزي

المصرفي يواكيم ناغل. (أ ف ب)

اختارت الحكومة الألمانية، الإثنين، المصرفي يواكيم ناغل لتولي رئاسة المصرف المركزي، في قرار يعكس نهج «الاستمرارية» الذي تتّبعه لقيادة البلاد المتخوّفة من التضخم خلال فترة ارتفاع الأسعار.

ويشكل اختيار ناغل أحد أول التعيينات في مناصب عليا التي تجريها حكومة المستشار أولاف شولتس الذي يقود ائتلافًا حكوميًّا بين حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين، وفق «فرانس برس».

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وسيخلف ناغل رئيس المركزي الألماني ينس فيدمان الذي يتّبع نهجًا ماليًّا محافظًا والذي سيتنحى في نهاية العام بعدما تولى لسنوات طويلة رئاسة المؤسسة المالية.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر، في مؤتمر صحفي، إن ناغل «صاحب خبرة»، وإن اختياره يعكس نهج «الاستمرارية في المصرف المركزي».

سيرة ذاتية لناغل

وناغل البالغ 55 عامًا يعرف جيدًا المركزي الألماني، فهو تولى مدى 17 عامًا رئاسة قسم الأسواق وقسم تكنولوجيا المعلوماتية. وفي العام 2020 أصبح نائب مدير قسم المصارف في «بنك التسويات الدولية» الذي يعد بمثابة المصرف المركزي للمصارف المركزية.

وناغل مقرب من شولتس ويعد اختياره حلًا مع صقور النهج الاقتصادي المحافظ في حزب ليندنر الديمقراطي الحر. وستتم المصادقة رسميًّا على اختياره في الأيام المقبلة.