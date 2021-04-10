الصين تفرض غرامة 2.78 مليار دولار على موقع «علي بابا» بسبب ممارسات احتكارية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 08:56 صباحا
من حفل إطلاق مجموعة علي بابا في بورصة هونغ كونغ، 26 نوفمبر 2019. (أ ف ب).

فرضت السلطات الصينية على مجموعة «علي بابا للتجارة الإلكترونية» دفع غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن.

تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق المجموعة في ديسمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

واتهم موقع «علي بابا» بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة. وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4% من إيراداته للعام 2019، أي 455.7 مليار يوان.

تواجه مجموعة «علي بابا» وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.

تخضع شركة «علي بابا» خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر الماضي. واتهم مؤسسها المشترك جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة «علي بابا» «أنت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.

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