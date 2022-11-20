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عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش الأحد 20 نوفمبر 2022, 10:29 صباحا
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد
مشهد من فيلم «أرض الوهم» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تتواصل، الأحد، فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان «القاهرة السينمائي».

وتعرض في المسرح الكبير، أفلام، «توري ولوكيتا» (فرنسا) في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، «رجل ما» (اليابان) في الثالثة عصرًا، «رحلة يوسف» (سورية) في السابعة إلا ربع مساءً، «أرض الوهم» (فرنسا، لبنان) في العاشرة إلا ربع مساءً.

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أما مسرح النافورة يستقبل عرض فيلم «جنبات إنيشيرين» (المملكة المتحدة، إيرلندا، الولايات المتحدة الأميركية) في السابعة والنصف. 

وفي المسرح الصغير، تعرض أفلام، «مقرب» (بلجيكا، فرنسا، هولندا) في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وفي الثالثة والنصف عصرًا، «نور على نور» (مصر، الدنمارك)، وفي السادسة والربع مساءً، «أشياء لم تقل» (مقدونيا، صربيا)، وفي التاسعة مساءً، «أرض دالي» (المملكة المتحدة).

أما مسرح الهناجر، فتعرض فيه أفلام «واحة المياه المتجمدة» (المغرب، فرنسا) في الثانية مساءً، «بامفير» (أوكرانيا، فرنسا، بولندا، شيلي، لوكسمبورغ) في الثامنة مساءً.

الأفلام القصيرة
ويعرض في سينما الهناجر، برنامج «الأفلام القصيرة 4» في الرابعة والنصف عصرًا، وفي السابعة والربع مساءً، برنامج «الأفلام القصيرة 3».

أما قاعة إيوارت في الجامعة الأميركية، تعرض فيها أفلام «السد» (السودان) في الثانية عشرة ظهرًا، وفي الثانية والنصف عصرًا، «الصفصافة العمياء، المرأة النائمة» (فرنسا، كندا، لوكسمبورغ)، وفي السادسة والنصف مساءً، «علَم» (فلسطين)، «المجموعة» (فرنسا، كولومبيا) في التاسعة مساءً.

وتعرض في سينما الزمالك 1، «سِدادة» (إسبانيا) في الثانية عشرة إلا ربع، وفي الثالثة عصرًا، «آن» (إيرلندا)، وفي السادسة مساءً، «رائد الفضاء» (فرنسا)، وفي التاسعة مساءً، «حورية» (فرنسا، بلجيكا).

وفي سينما الزمالك 2، تعرض أفلام، «بركة العروس» (لبنان، قطر)، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وفي الثالثة والنصف عصرًا، «عصابة الفتيات» (سويسرا)، «طنين الأذن» (البرازيل) في السادسة والربع مساءً.

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