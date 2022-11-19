«القاهرة السينمائي» يقدم «بركة العروس» في أول عرض عالمي

القاهرة - بوابة الوسط

يعرض فيلم «بركة العروس»، المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، لأول مرة عالميًا، السبت، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «بركة العروس»، لـ باسم بريش، وإنتاج لبنان وقطر، تدور أحداثه حول سلمى التي عاشت لسنوات وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

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يبدأ الفيلم الذي تبلغ مدته 78 دقيقة، في تمام الساعة 9:45 بالمسرح الكبير. وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.