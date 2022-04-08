Atwasat

«بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 04:06 مساء
«بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة
ديفيد غيلمور أحد أركان فرقة «بينك فلويد» في حفل بالعاصمة البريطانية لندن في الثالث من يوليو 2005 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة إنتاج «بينك فلويد» أن الفرقة البريطانية، التي تحمل الاسم ذاته، أصدرت ليل الخميس- الجمعة أغنية أصلية من تلحينها وعزفها، هي الأولى لها منذ العام 1994، دعما للشعب الأوكراني.

وتهدف الأغنية التي تحمل عنوان «Hey, Hey, Rise Up !»(أي «انهض») إلى جمع الأموال للأعمال الإنسانية، وفق «فرانس برس».

وأدرج ركنا الفرقة ديفيد غيلمور ونيك ميسون في هذا العمل أغنية بصوت أندري خليفنيوك من فرقة «بومبوكس» الأوكرانية.

غزو أوكرانيا
ونقل بيان عن غيلمور قوله «ككثر آخرين، شعرنا بالغضب والإحباط عندما شهدنا هذا التصرف الحقير المتمثل في غزو دولة ديمقراطية مستقلة ومسالمة وقتل شعبها على يد واحدة من أكبر القوى في العالم».

وأضاف غيلمور «قرأت أخيرا أن أندري ترك جولته الأميركية مع بومبوكس ليعود إلى أوكرانيا ويشارك في الدفاع» عن بلده. كذلك شاهد غيلمور على إنستغرام مقطع فيديو تم تصويره في ساحة بمدينة كييف يغني فيه الفنان «وسط صمت مدينة بلا حركة مرورية ولا أدنى ضجة بسبب الحرب». وتابع قائلا «لقد كانت لحظة قوية شئت ترجمتها موسيقيا».

وأشار غيلمور في بيان شركة الإنتاج إلى أنه تحادث مع أندري خليفنيوك خلال وجود المغني الأوكراني في أحد مستشفيات كييف، حيث كان يتعافى من جرح سببته له إصابته بشظية قذيفة هاون. وأضاف «أسمعتُه عبر الهاتف جزءا صغيرا من الأغنية فأعطاني مباركته. آمل في أن نتمكن قريبا من القيام بشيء معا وبمشاركته شخصيا».

- حفيدة أحد أشهر الروائيين الروس تستقبل لاجئين أوكرانيين

وتظهر في الصورة التعبيرية للأغنية زهرة عباد الشمس، أحد رموز أوكرانيا، وهي مستوحاة من مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية عن امرأة أوكرانية تشتم جنديين روسيين مسلحين وتقول لهما «خذا هذه البذور وضعاها في جيوبكما. هكذا ستنمو أزهار عباد الشمس عندما تدفنون جميعا هنا».

وغرد غيلمور في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا «على بوتين أن يرحل». وسُحبت كل أغنيات «بينك فلويد» (منذ العام 1987) وغيلمور منفردا من مواقع البث التدفقي الروسية والبيلاروسية تعبيرا عن «الإدانة الشديدة للغزو الروسي»، وفقا لصفحات الفرقة عبر الشبكات الاجتماعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى

هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى
الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو
«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى

«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى
الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة

«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها

«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»

الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»

«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»
«أطباء بلا حدود» تستنكر إهمال إيطاليا ومالطا بعد وفاة عشرات المهاجرين وإعادة 130 آخرين إلى ليبيا

«أطباء بلا حدود» تستنكر إهمال إيطاليا ومالطا بعد وفاة عشرات المهاجرين وإعادة 130...
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي

برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 0 - 0 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 0 - 0 النصر» في الدوري الممتاز
روسيا تعتبر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني»

روسيا تعتبر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني»
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»

خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»
دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات

دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة

النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة مؤلف قصص المانغا الياباني الشهير فوجيكو فوجيو إيه
وفاة مؤلف قصص المانغا الياباني الشهير فوجيكو فوجيو إيه
عرض «تحت الأرض» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
عرض «تحت الأرض» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
تداعيات سلبية على قطاع السينما الروسية بعد تعليق هوليوود طرح أفلامها
تداعيات سلبية على قطاع السينما الروسية بعد تعليق هوليوود طرح ...
الإيراني أصغر فرهادي متهم بالسرقة الأدبية
الإيراني أصغر فرهادي متهم بالسرقة الأدبية
أكاديمية «الأوسكار» تجتمع لدرس قضية ويل سميث الجمعة
أكاديمية «الأوسكار» تجتمع لدرس قضية ويل سميث الجمعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث...
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية...
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ......
المزيد
«بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة
«بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة...
«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى
«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
أكاديمية «الأوسكار» تجتمع لدرس قضية ويل سميث الجمعة
أكاديمية «الأوسكار» تجتمع لدرس قضية ويل سميث الجمعة...
الإيراني أصغر فرهادي متهم بالسرقة الأدبية
الإيراني أصغر فرهادي متهم بالسرقة الأدبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط