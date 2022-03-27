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نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 12:55 مساء
نيللي كريم: أتمنى أن يسهم «فاتن أمل حربي» في تغيير القانون
نيللي كريم في مشهد من مسلسل «فاتن أمل حربي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم تفاصيل شخصيتها في المسلسل الجديد «فاتن أمل حربي»، قائلة: «فاتن امراة كجميع النساء، لديها آمال وطموحات، وتحارب في الحياة من أجل أولادها والعائلة، وهي متزوجة وتعاني مشاكل عائلية كسيدات كثيرات في مجتمعنا، وتقصد المحكمة بحثًا عن حقوقها». وتضيف: «من خلال المشاهد التي قمنا بتصويرها والمواقف التي تعرضت لها، أؤكد أنني مررت بمواقف مماثلة لما مرت به هذه المرأة»، وفقًا لبيان.

وعما إذا كان العمل قادرًا على تغيير بعض القوانين المجحفة أو تعديلها، تقول: «قبل نصف قرن تقريبًا، حينما قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فيلم (أريد حلًا) للمخرج سعيد مرزوق، أسهم العمل في تعديل القانون». وتضيف: «لا أدري إذا كان القانون سيتغير بعد هذا المسلسل، لكننا قمنا بتسيلط الضوء على المشاكل الحقيقية التي تمر بها أي امرأة تريد حقوقها».

وأضافت: «ما يطرحه (فاتن أمل حربي) ليس من خيال المؤلف، بل يرتكز على وقائع حقيقية، أسمع البعض منها كنماذج من النساء الذين يظهرون في بعض مشاهد العمل، وإذا غيّر المسلسل شيئًا أو أسهم في أي تعديل لمصلحة المرأة سأكون في قمة السعادة والاعتزاز».

وتابعت: «الكاتب إبراهيم عيسى عرف كيف يتعامل مع الموضوع بذكاء كبير، وأعتبر أنني محظوظة أن أكون بطلة أول مسلسل يقوم بكتابته ضمن مسلسل عميق يناقش مشاكل مهمة».

ترصد الأحداث قصة «فاتن»، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. وتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها. فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية؟

«فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

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