«قافلة بين سينمائيات» تطلق «أخوات السرعة» ثاني عروض «كارت بلانش»

القاهرة - بوابة الوسط

تطلق «قافلة بين سينمائيات»، الخميس، ثاني عروضها السينمائية خلال العام 2022 ضمن برنامج «كارت بلانش» والذي فيه تقوم واحدة من السينمائيات كل شهر باختيار واحد من الأفلام التي تعتبرها متميزة، ويستمر العرض حتى العاشر من شهر فبراير الجاري.

واختارت السينمائية الفلسطينية علا طبري الفيلم الوثائقي «أخوات السرعة» للمخرجة عنبر فارس، ويمكن مشاهدة الفيلم من هنا.

يتناول فيلم «أخوات السرعة» مسيرة خمس سيدات فلسطينيات هنَ أول فريق نسائي لقيادة سيارات السباق في الشرق الأوسط. تمكن الفريق النسائي من تصدر عناوين الأخبار، ولفت الأنظار من خلال مغامرات مرتجلة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وصولًا إلى خضم مشهد سباق السيارات في الشوارع الفلسطينية الذي يهيمن عليه الذكور. حاز الفيلم جوائز عالمية مرموقة وعرض في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان «هوت دوكس الدولي» للأفلام الوثائقية بكندا. كما عرض عالميًا على منصة «نتفليكس»، وقناتي «الجزيرة» و«راي»، وفقا لبيان.

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الفيلم هو الوثائقي الطويل الأول للمخرجة عنبر فارس المقيمة في نيويورك، والذي وصفته جريدة «نيويورك تايمز» بأنه «متمرد ببراعة، ومتفائل بتحدي». حظيت أفلام فارس بالعرض على نطاق واسع في نتفليكس، هولو، قنوات الجزيرة، ناشيونال جيوجرافيك، وبي بي إس. من بين أفلامها الأخيرة «التقارب»، «المقاطعة»، «من الممكن أن تكون هي التالية»، و«أميركا من الداخل والخارج مع كيت كوريك»، بالإضافة إلى فيلمها «القاضية» الحائز على جائزة بيبودي الأميركية المرموقة، والتي تمنح لأقوى القصص وأكثرها تنويرًا وفعالية في التليفزيون والإذاعة وعبر الإنترنت.

هجمة مضادة

وتقول عنبر فارس عن فيلمها «عندما التقيت بفريق أخوات السرعة لأول مرة شعرت أن ما تقمن به مفاجئ وغير متوقع. مشهد قيادة سيدات لسيارات سباق في الشوارع ليس مألوفا بدرجة كبيرة في أي مكان، لكنه في الشرق الأوسط يبدو مشهدا غريبا، ويكتسب غرابة أكبر حين يجري في قلب أرض محتلة، ضيقة على سكانها، وتفتقر إلى المساحات. مع ذلك شعرت أن حكاية تلك الفتيات عالمية، بحيث يمكنك أن ترى نفسك فيهن. لا تمثل (أخوات السرعة) كل شخص في فلسطين، لكن وجودهن أمر حتمي في فلسطين كما في دول عربية أخرى. إنهن مدعاة للفخر».

وتقول علا طبري عن سبب اختيارها للفيلم «إنه من بين أقوى وأحدث الأفلام الوثائقية الفلسطينية. وهو يمثل هجمة مضادة ضد الأفكار النمطية، ويتعامل برؤية حقيقية واضحة عن فلسطين، وعن المرأة، لا سيما في ظل الإحتلال». وتضيف علا: «يقدم الفيلم حقيقة فلسطينية مختلفة غير معروفة للعالم، لكنه أيضًا يكشف أمورًا غير معروفة للجمهور المحلي الفلسطيني، ويناقش قضايا حول النوع الاجتماعي والسلطة والوطنية. لكن أهم ما استحوذ على اهتمامي وتقديري، هو قراءة المخرجة ونظرتها للمجتمع الفلسطيني المنقسم إلى سلطة وشعب - الأمر الذي ظهر من خلال معالجة وتطور الشخصيات. وهي رؤية تتعاطى ببراعة مع دعاوى الليبرالية الجديدة المعادية للفلسطينيين القائمة حاليًا بقوة تحت مسمى الليبرالية السياسية».

برنامج «كارت بلانش» الذي أطلقته «قافلة بين سينمائيات» يناير الماضي، يأخذنا في رحلة سينمائية جديدة كل شهر من شهور العام 2022 من خلال إعطاء الكارت لواحدة من السينمائيات لتتولى قيادة الرحلة، حيث تقترح فيلمها المفضل لسينمائية أخرى ليتم عرضه لمدة أسبوع على موقع القافلة.