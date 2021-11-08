3 أفلام وثائقية في «قافلة بين سينمائيات» الإثنين والثلاثاء

بوستر «قافلة بين سينمائيات» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض، بدءًا من الإثنين، وعلى مدى 48 ساعة 8، و9 نوفمبر الجاري المجموعة الثالثة من عروض «قافلة بين سينمائيات» والتي تضم ثلاثة أفلام وثائقية من لبنان، بلغاريا، ومصر.

تدور الأفلام حول مراجعة الذات وإعادة زيارة الماضي وميلاد جديد للعلاقة بالعائلة من عين الطفولة. وتجري فعاليات الدورة الرابعة عشرة لـ«قافلة بين سينمائيات» هذا العام على الإنترنت في الفترة من 4 إلى 13 نوفمبر.

تضم المجموعة فيلم «بيت اثنين ثلاثة» للمخرجة اللبنانية ربى عطية، و«عيناي زرقاوان وفستاني مُلون» للمخرجة البلغارية بولينا جوميلا، والفيلم الوثائقي القصير «رفقاء سكن» للمخرجة المصرية رانيا زهرة.

يمكن للجمهور في مصر والعالم العربي مشاهدة الأفلام على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من خلال موقع بين سينمائيات من هنا.

في «بيت اثنين تلاتة» تحاول المخرجة وبطلة الفيلم ربى عطية استعادة لحظة ما قبل الهزيمة وقبل تفكك المجموعة وخسارة الإحساس بالـ(نحن). تحاول استحضار ذاكرة أمها التي شكلت ذاكرتها في رحلة ممزقة بين ثلاثة بيوت كان كل منها سيصنع لها حياة لم تتم. الأم وجدت (نحن) الجديدة، أو لم تضيعها أبدًا، فيما تتطور رحلة الابنة لتبحث لنفسها عن مساحة آمنة في الغربة.

الجمهور المصري والعربي مدعو للقاء أونلاين بالمخرجة ربى عطية الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة من خلال تطبيق زوم، من هنا، ولمشاهدة فيلم «بيت اتنين تلاتة».

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أما فيلم «عيناي زرقاوان وفستاني مُلون» للمخرجة البلغارية بولينا جوميلا فيتتبع رحلة زانا الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات في شوارع أحد أحياء مدينة بلغارية صيفًا للبحث عن أصدقاء للعب معهم. وخلال محطاتها للتواصل مع الأطفال والكبار والقطط تتكشف شخصيتها بشكل عفوي أمام أعين المشاهد وهي تقفز من لقاء إلى آخر.

لمشاهدة «عيناي زرقاوان وفستاني مُلون».

أما المخرجة والممثلة وراقصة الباليه رانيا زهرة فهي تحاول في فيلمها التسجيلي القصير «رفقاء سكن» الاقتراب من عالم والدتها التي تشاركها المنزل، بعد سنوات من وفاة والدها المروعة. يأخذنا الفيلم من خلال مجادلات الأم والبنت اليومية في محاولتها لحماية هويتها، إلى شكل جديد لعلاقتهما على الرغم من شخصياتهما المختلفة. بينما يظهر في الخلفية خوف البنت المتنامي دون وعي من تكرار تجربة الموت المفاجئ.

الفيلم من إنتاج ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي لـ«قافلة بين سينمائيات». يلتقي الجمهور المصري والعربي بالمخرجة رانيا زهرة من خلال جلسة نقاشية لمخرجات الأفلام القصيرة التي تشارك في برنامج «أمهات عن قرب» يوم ٩ نوفمبر، الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة من خلال تطبيق زوم من هنا، ولمشاهدة فيلم «رفقاء سكن».