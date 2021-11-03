«قطة مختلة» و«مصرية» يفتتحان «قافلة بين سينمائيات»

مشهد من فيلم «قطة مختلة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تفتتح «قافلة بين سينمائيات» دورتها الرابعة عشرة التي تقام هذا العام على الإنترنت في الفترة من 4 - 13 نوفمبر الجاري، بثلاثة أفلام، من بينها فيلمين طويلين يُعرضان في العالم العربي للمرة الأولى، بالإضافة إلى فيلم قصير من إنتاج ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي لـ«قافلة بين سينمائيات».

تضم قائمة أفلام الافتتاح، الفيلم الروائي الطويل «قطة مختلة» للمخرجة الألمانية من أصل إيراني سوزان جوردانشيكان، والفيلم العربي «كما في السماء كذلك على الأرض» للمخرجة اللبنانية سارة فرنسيس، والفيلم التسجيلي القصير «مصرية» للمخرجة المصرية أسماء جمال والذي يعرض ضمن برنامج خاص بعنوان «أمهات عن قرب».

يمكن للجمهور في مصر والعالم العربي مشاهدة الأفلام على مدى يومي 4 و5 نوفمبر الجاري من خلال موقع بين سينمائيات.

قطة مختلة

تدور أحداث الفيلم الروائي الطويل «قطة مختلة» عن مينا التي تعيش في إيران، لكنها وفقًا للمعايير الإيرانية تأخرت في اتخاذ قرار الزواج، وكيان الطبيب الإيراني الأصل الذي يعيش في ألمانيا محبطًا بسبب فشله في العثور على شريكة حياته. أخيرًا يستسلم الطبيب الأعزب لنصيحة والدته ويستخدم الطريقة الإيرانية التقليدية للعثور على زوجة. عندما يلتقي مينا وكيان يقرران الزواج وبدء حياة جديدة في ألمانيا إلا أنّ علاقتهما تواجه بالفشل، حتى يتغير مصيرها في النهاية. فاز فيلم «قطة مختلة» وهو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجته سوزان جوردانشيكان بجائزة العمل الأول من مهرجان «متروبوليس» للمخرجين الألمان العام 2018، كما شارك في العديد من المهرجانات. في العام 2008 فازت سوزان بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان «برلين الدولي للفيلم القصير» عن فيلمها «المسترجلة».

يلتقي الجمهور المصري والعربي أونلاين بالمخرجة سوزان جوردانشيكان يوم 4 نوفمبر 7 مساءً بتوقيت القاهرة من خلال تطبيق زوم، من هنا.

مصرية

أما فيلم «كما في السماء كذلك على الأرض» فهو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرجة سارة فرنسيس والذي افتتحت عروضه العالمية بمهرجان «برلين الدولي». يتتبع الفيلم في أجواء شاعرية رحلة مجموعة من البشر يتجولون في فضاء غير محدود حول أرجوحة تشكّل مستوطنتهم الوحيدة. في السماء أعلاه، يحوم ضوء يشبه القمر ويلاحقهم كالبشير. يتحول القمر خلال الرحلة من رمز للبدايات الجديدة والمعتقدات في الأساطير القديمة، إلى أرض صالحة للغزو والاستعمار.

يلتقي الجمهور المصري والعربي بالمخرجة اللبنانية سارة فرنسيس يوم 4 نوفمبر، 7 مساءً بتوقيت القاهرة، من خلال تطبيق زوم من هنا.

ويدور الفيلم التسجيلي القصير «مصرية» للمخرجة أسماء جمال عن أم اسمها مصرية تعيش مع عائلتها في منزلها الصغير بالمدينة بعيدًا عن مسقط رأسها في الصعيد وتُحاول أن تجد السعادة في ذكرياتها البعيدة. الفيلم من إنتاج ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي لـ«قافلة بين سينمائيات».

يلتقي الجمهور المصري والعربي بالمخرجة أسماء جمال من خلال جلسة نقاشية لمخرجات الأفلام القصيرة التي تشارك في برنامج «أمهات عن قرب» يوم 9 نوفمبر، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة من خلال تطبيق زوم من هنا.

يضم برنامج «قافلة بين سينمائيات» الذي يقام على الإنترنت في الفترة من 4 إلى 13 نوفمبر الجاري، 15 فيلمًا ما بين تسجيلي وروائي، من بينها 7 أفلام تعرض في العالم العربي للمرة الأولى. وتضم القائمة أفلامًا لمخرجات من 11 دولة هي مصر، لبنان، الأردن، الجزائر، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، كوبا، البرازيل، إيران، وألمانيا.

شاركت أفلام الدورة الحالية وحصدت الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية وعربية بارزة من بينها مهرجان «برلين»، «فينيسيا»، «لايبزغ»، «مونبلييه»، «إدفا»، و«بيونس آيرس»، بالإضافة إلى مهرجاني «الجونة السينمائي»، و«القاهرة السينمائي الدولي».

تقام على هامش العروض جلسات نقاشية مفتوحة يلتقي فيها خبراء سينمائيون وصناع أفلام مع الجمهور لمناقشة قضايا سينمائية. بالإضافة إلى ورشة المونتاج الأولى الموجهة لصناع وصانعات الأفلام العرب، والتي تُجرى عبر الإنترنت يومي 12، 13 نوفمبر.

بوستر فيلم «مصرية» (خاص لـ بوابة الوسط)