15 فيلما في الدورة الـ14 من «قافلة بين سينمائيات»

بوستر الدورة الجديدة من «قافلة بين سينمائيات» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت «قافلة بين سينمائيات» بوستر الدورة الرابعة عشرة لعروض القافلة التي تجري فعالياتها «أونلاين» في الفترة من 4 إلى 13 نوفمبر المقبل. البوستر من تصميم رسامة الكاريكاتير دعاء العدل.

يضم برنامج عروض الأفلام 15 فيلما ما بين تسجيلي وروائي، من بينها 7 أفلام تعرض في العالم العربي للمرة الأولى. وتضم القائمة أفلاما لمخرجات من 11 دولة هي مصر، لبنان، الأردن، الجزائر، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، كوبا، البرازيل، إيران، وألمانيا.

شاركت أفلام الدورة الحالية وحصدت الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية وعربية بارزة من بينها مهرجان «برلين»، «فينيسيا»، «لايبزيغ»، «مونبلييه»، «أدفا»، و«بيونس آيرس»، بالإضافة إلى مهرجاني «الجونة السينمائي» و«القاهرة السينمائي الدولي».

الضغوط البيروقراطية

يشهد برنامج الدورة الحالية لقاءات مباشرة للجمهور مع جميع مخرجات الأفلام، وتتم يوميا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة من خلال «زووم». ويتاح كل فيلم على الإنترنت للجمهور العربي لمدة 48 ساعة.

تقام على هامش العروض جلسات نقاشية مفتوحة يلتقي فيها خبراء سينمائيون وصناع أفلام مع الجمهور لمناقشة قضايا سينمائية. بالإضافة إلى ورشة المونتاج الأولى الموجهة لصناع وصانعات الأفلام العرب، والتي تجرى عبر الإنترنت يومي 12 و13 نوفمبر.

من جهتها، قالت المخرجة أمل رمسيس، مؤسسة ومديرة «قافلة بين سينمائيات» إن دورة هذا العام تتم من خلال الإنترنت نتيجة خيار واعي، وليس بسبب ضغوط جائحة كورونا. مشيرة إلى أنه في بلادنا العربية الكثير من الضغوط البيروقراطية والرقابية التي تعيق حرية تنظيم عروض الأفلام، وهو ما يجعل الفضاء الإلكتروني مساحة أوسع للتواصل مع الجمهور دون قيود.

وأضافت: «هدفنا التواصل مع جمهور عربي لا تتاح له فرصة حضور المهرجانات أو ارتياد قاعات السينما التي صار الوصول إليها مقتصرا على نخبة من المهتمين والقادرين على دفع ثمن التذكرة. فضلا عن أن معظم هذه الأفلام لا يجد طريقه لصالات العرض. لا شيء يضاهي شاشة السينما لكن العودة لها يظل حلما مرتبطا بتحريرها من الحصار الذي يحرم الجمهور العربي من الاستمتاع بسحر السينما».

دعم السينما

وأشارت أمل إلى أن برنامج عروض القافلة هذا العام يضم مجموعة من الأفلام المتنوعة في الموضوعات واللغة السينمائية، مؤكدة «حرصنا على اختيار مجموعة منتقاة من أفلام مميزة غير متاحة على أي منصات إلكترونية، فضلا عن دعوة مخرجات الأفلام للقاء مباشر يوميا مع الجمهور. قافلة بين سينمائيات ليست فقط منصة للعروض وإنما للتفاعل والمناقشة وتبادل الخبرات عن قضايا تخص اللغة السينمائية وتخص واقعنا أيضا. كما أن الورش التدريبية جزء أساسي من تكوين القافلة والتي تتم طوال العام دون مقابل لمواجهة محدودية فرص التدريب وارتفاع أسعارها. فأحد أوجه دعم السينما في بلادنا هو دعم صناع الأفلام ومنحهم الفرصة لشق طريقهم».

وتقول رمسيس إن «قافلة بين سينمائيات» هي مبادرة بدأت في العام 2008، بحلم محاولة خلق علاقة بين عوالم تجمعها الثقافة والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتفصلها اللغة من خلال عروض أفلام متنقلة لمخرجات من العالم العربي وأميركا اللاتينية، تبرز واقع المجتمعات في هذه المنطقة من وجهة نظر صانعات الأفلام. وعلى مدى 14 عاما كبر الحلم وتطورت التجربة لتشمل عروض أفلام لمخرجات من جميع أنحاء العالم وليس فقط من العالم العربي واللاتيني. كما تضاعف عدد الأفلام وتنقلت العروض بين العديد من العواصم على مدار السنوات الماضية بما في ذلك العرض الثابت الذي نظم في مصر لعدة سنوات باسم (مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة) وصولا إلى الدورة الحالية.

واختتمت: «العروض الافتراضية لقافلة بين سينمائيات مرحلة مهمة ومتوافقة مع هدفنا في التواصل مع الجمهور الواسع في جميع أنحاء العالم العربي والعالم من خلال لغة السينما التي تتجاوز الحدود وتقرب بين البشر وتؤكد المشترك بينهم من خلال وجهة نظر مخرجات من كل أنحاء العالم».