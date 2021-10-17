ليبيا تستعيد العضوية الدائمة في اتحاد الناشرين الدوليين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 04:16 مساء
ليبيا تستعيد عضويتها الدائمة باتحاد الناشرين الدوليين (الإنترنت)

أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية حصول ليبيا على العضوية الدائمة في اتحاد الناشرين الدوليين.

وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: «تلقت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بكل امتنان، خبر تتويج الجهود التي بذلها اتحاد الناشرين الليبيين لاستعادة ليبيا عضويتها باتحاد الناشرين الدوليين، التي كانت موقتة منذ ثلاث سنوات، بأغلبية الحضور من رؤساء اتحادات النشر، وممثلين عن معظم دول العالم، الذين صوتوا لانضمام ليبيا عضوًا دائمًا بكامل العضوية».

وأوضحت أن ذلك جاء خلال «الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للناشرين المنعقد في جنيف 15 أكتوبر2021، الذي شارك فيه الأستاذ علي عوين رئيس اتحاد الناشرين الليبيين».

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الدولية في مجال صناعة النشر وحقوق الملكية، واستمعت الجمعية العمومية إلى تقارير اللجان المختلفة حول المشاكل والتحديات التي تواجه النشر، مثل محاربة القرصنة والتزوير وحرية النشر وحق المؤلف.

وكانت ليبيا انضمت إلى عضوية الاتحاد الدولي بصفة عضو مراقب قبل ثلاث سنوات، عمل خلالها اتحاد الناشرين الليبيين على تلبية متطلبات الانضمام الكامل للعضوية.

كل الشكر والتقدير لإدارة اتحاد الناشرين الليبيين لما بذلوه من جهد للارتقاء بمهنة النشر والكتاب، وعلى الدور المميز للناشر الليبي على الساحتين العربية والدولية.

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